Американские баскетболисты первыми вышли в финал Олимпиады

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники медальных поединков определяются сегодня на мужском баскетбольном турнире Олимпиады в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми финалистами, как и ожидалось, стали нынешние олимпийские чемпионы баскетболисты сборной США, переигравшие в полуфинале команду Австралии с результатом 97:78. Проиграв первую половину с разницей в три очка - 42:45, американцы после большого перерыва полностью завладели инициативой и в итоге добились уверенной виктории с перевесом в 19 баллов. Самым результативным в составе победителей оказался форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, набравший 23 очка. Соперником американской команды в решающем поединке за олимпийское золото будет победитель второго сегодняшнего полуфинального матча, в котором сыграют баскетболисты Франции и Словении. Матчи за чемпионский титул и олимпийскую бронзу пройдут 7 августа.

На женском баскетбольном турнире полуфинальные встречи состоятся завтра. В первой из них обладательницы золотых медалей Рио-2016 американки будут соперничать с чемпионками Европы сербками, а вице-чемпионки Старого Света француженки встретятся с командой Японии. Неудачники полуфиналов 7 августа поспорят за бронзу, а в день закрытия Олимпиады, 8 августа, состоится финальный поединок за золотые награды.-0-