Анастасия Прокопенко удостоена приза "Лучшая пятиборка года" по версии UIPM

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Прокопенко удостоена приза "Лучшая пятиборка года" (Best Senior Female Pentathlete) по версии Международного союза современного пятиборья (UIPM), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации современного пятиборья.

Вручение награды состоялось во время конгресса Международного союза современного пятиборья в Лимассоле (Кипр). Награждение белоруски проводил президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов. Лучшим спортсменом (пятиборцем года) признан Чон Ун Тхэ из Республики Корея.

В сезоне 2018 года Анастасия Прокопенко победила на чемпионате мира в Мексике в индивидуальном зачете и эстафете. Спортсменке также была вручена бронзовая медаль Олимпийских игр в Пекине. Анастасия Прокопенко заняла первое место и на престижном турнире по пятиборью "Кубок Кремля".-0-

Фото Белорусской федерации современного пятиборья