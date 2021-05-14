14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Прокопенко заняла 9-е место в финале КМ по современному пятиборью, который 13-16 мая проходит в Секешфехерваре (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат уроженки Минской области - 1367 очков. Победу праздновала британка Кейт Френч, которая по итогам пяти видов набрала 1384 пункта. Второе место оставила за собой немка Аника Шлеу - 1378 очков. Бронзовая награда на счету венгерки Мишель Гуляс - 1376 очков.

Что касается остальных представительниц Беларуси, то Ольга Силкина заняла 17-е место (1340), а Ирина Просенцова стала 19-й (1336).

В финал Кубка мира по современному пятиборью в личных соревнованиях отобрались лучшие спортсмены по итогам сезона (по 36 женщин и мужчин).