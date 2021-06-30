30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла Кубок Беларуси на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время спортсменки - 59,84 сек. Яна Ивашинко из Минска финишировала второй со временем 1 мин. 05,18 сек. Третье место заняла Полина Грицкевич из Минской области - 1 мин. 05,55 сек.

В комплексном плавании на 400 м у женщин победу праздновала Анастасия Васкевич из Гродненской области - 5 мин. 01,31 сек., второе место заняла минчанка Оксана Большакова - 5 мин. 04,38 сек. Замкнула тройку сильнейших Ева Андросюк из Брестской области - 5 мин. 04,58 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин выиграл Константин Курочкин из Минска - 4 мин. 29,84 сек. Никита Шарапов из Гомельской области занял второе место - 4 мин. 35,67 сек. Третье место оставил за собой Артем Полудо из Минска - 4 мин. 36,11 сек.

Кубок Беларуси по плаванию является одним из ключевых стартов для отечественных спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13-29 мая 2022 года. Участие в турнире принимают около 300 атлетов из Беларуси и Украины.-0-