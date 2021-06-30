30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин Илья Шиманович стал победителем Кубка Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом. Турнир проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат столичного атлета 59,97 сек. Второе место занял Антон Кнышев из Гомельской области. Он показал результат 1 мин. 03,80 сек. Минчанин Дмитрий Павловец стал обладателем бронзы - 1 мин. 03,92 сек.

Виктория Шинкарева из Брестской области выиграла почетный трофей в решающем заплыве на 200 м баттерфляем - 2 мин. 21,04 сек. Второе место также у представительницы Брестской области Алеси Игнатович - 2 мин. 25,17 сек. Третье место заняла Маргарита Полешук из Минска - 2 мин. 25,30 сек.

В старте на 50 м на спине первенствовал столичный спортсмен Виктор Стаселович - 24,98 сек. Второе место в острой конкуренции с победителем занял Никита Цмыг из команды Могилевской области - 25,04 сек. Замкнул тройку призеров в данной дисциплине Иван Адамчук из Брестской области - 26,06 сек.

Кубок Беларуси по плаванию является одним из ключевых стартов для наших спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13-29 мая 2022 года. Участие в турнире принимают около 300 атлетов из Беларуси и Украины.-0-

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