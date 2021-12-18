Анастасия Шкурдай заняла 6-е место на дистанции 200 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай заняла 6-е место на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном заплыве брестчанка продемонстрировала время 2 мин. 03,26 сек.
Победу праздновала американка Райан Уайт – 2 мин. 01,58 сек. Второе место у канадки Кайли Масс – 2 мин. 02,07 сек. Третья позиция на пьедестале осталась за Изабель Стэйден из США – 2 мин. 02,20 сек.
Что касается остальных результатов, то 100 м вольным стилем среди женщин быстрее других проплыла Сиобан Бернадетт Хоги из Гонконга с рекордом чемпионатов мира на короткой воде – 50,98 сек. Второе место заняла шведка Сара Шестрем – 51,31 сек. Бронза у американки Эбби Вейтцель – 51, 64 сек.
В решающем заплыве на 200 м брассом у мужчин первенствовал Ник Финк из США – 2 мин. 02,28 сек. Серебро завоевал Арно Камминга из Нидерландов – 2 мин. 02,42 сек. Бронзу выиграл Уилл Линкольн из США – 2 мин. 02,84 чек.-0-