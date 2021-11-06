Анастасия Шкурдай завоевала серебро ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

6 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай завоевала серебро чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка финишировала второй на дистанции 100 м баттерфляем. Ее итоговый результат - 56,35 сек. Анастасия Шкурдай показала одинаковый результат и разделила серебро с греческой спортсменкой Анной Нтунунаки.

Золото на счету именитой шведки Сары Шестрем. Скандинавская пловчиха финишировала с результатом 55,84 сек.

Это третья медаль сборной Беларуси на континентальном форуме по плаванию на короткой воде в Казани. Ранее дважды покорял пьедестал турнира Илья Шиманович, выигравший в столице Татарстана золото и серебро.-0-