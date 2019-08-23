Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем

23 августа, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном заплыве белоруска показала первый результат - 25,85 сек.

В финале Анастасия Шкурдай второй коснулась бортика бассейна - 25,77 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из США Торри Хуске (25,70 сек.). Ее партнерша по команде Клэр Курзан стала третьей (25,81 сек.).

Белорусскую команду на юниорском чемпионате мира представляют также Алена Семижон, Антон Ремез, Иван Шамшурин и Арсений Боржаков.

Завершится юниорский мировой форум по плаванию 25 августа.-0-