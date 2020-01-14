Андрей Гусов покинул пост главного тренера "Тыхы", лидирующего в чемпионате Польши по хоккею

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Гусов покинул пост главного тренера ХК "Тыхы" из одноименного города, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Уйти из команды - исключительно мое решение. Я пришел к выводу, что форма сотрудничества между мной и клубом исчерпала себя. Спасибо ребятам, руководству и болельщикам за два потрясающих сезона, желаю команде дальнейших успехов", - цитирует белорусского тренера пресс-служба клуба.

Белорусский тренер возглавил ХК "Тыхы" перед началом сезона 2017/2018. Под руководством Андрея Гусова клуб дважды становился чемпионом Польши и выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Польши. "Тыхы" лидируют в нынешнем чемпионате Польши, набрав 76 очков в 36 матчах.-0-