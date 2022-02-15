Андрей Падин: мужская эстафета оставила двоякое впечатление

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин подвел итог олимпийской эстафеты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

старший тренер мужской команды Беларуси по биатлону Андрей Падин

Дмитрий Лазовский

Никита Лобастов

"Гонка оставила двоякое впечатление. Мы очень хорошо смотрелись на первых двух этапах и первую половину третьего этапа, где Максим Воробей провел лежку чисто и ушел в группе лидеров. После его стрельбы стоя наше выступление пошло по незапланированному сценарию. Мы, конечно, очень переживали за вторую стрельбу Максима, но он не справился и был вынужден зайти на два штрафных круга, что отбросило нашу команду на восьмую позицию. Все расстроены, но это биатлон, это спорт. Нужно пережить все эти моменты и двигаться дальше, - отметил специалист. - Ни в коем случае нельзя опускать руки. Спортсменов нужно беречь, они сами очень расстраиваются. И если нагнетать, то к росту результатов это точно не приведет. Ребята проявили себя неплохо, старались, и я благодарю их за это".-0-

Антон Смольский

Максим Воробей

Фото Андрея Покумейко