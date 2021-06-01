1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Гомеля" Андрей Соловей признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем победном поединке с "Минском" (5:0) 26-летний нападающий гомельчан забил один мяч и сделал две голевые передачи. Всего в активе Андрея Соловья 7 забитых мячей, и в списке лучших бомбардиров белорусского первенства он уступает только форварду лидера турнира солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, который 11 раз поражал ворота соперников.

После 11 туров футболисты "Гомеля" набрали 21 очко и занимают 3-е место. У действующего чемпиона солигорского "Шахтера" 33 очка, на семь баллов отстает борисовский БАТЭ.

В 12-м туре встречаются: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Спутник" (Гродно) - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - "Витебск", "Сморгонь" - "Слуцк", "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Гомель", "Славия" (Мозырь) - "Минск".-0-