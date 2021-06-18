Англичане и шотландцы сыграли вничью на чемпионате Европы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Англии и Шотландии сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Европы - 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как и ожидалось, встреча на поле лондонского стадиона "Уэмбли" получилась крайне напряженной. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне англичан, после перерыва активизировались шотландцы, но зрители так и не увидели забитых мячей. Ранее в другом матче группы D футболисты Хорватии и Чехии в Глазго также разошлись миром - 1:1. В первый игровой день англичане победили хорватов - 1:0, а чехи были сильнее шотландцев - 2:0. Положение команд после двух туров: Чехия - 4, Англия - 4, Хорватия - 1, Шотландия - 1.

В квартете Е сборная Швеции одолела в Санкт-Петербурге словаков - 1:0. Завтра сборная Испании в Севилье примет команду Польши. В стартовом туре словаки одолели поляков - 2:1, а испанцы и шведы разошлись миром - 0:0.

В группе F встречи 2-го тура состоятся завтра: Венгрия - Франция, Португалия - Германия. В первый игровой день португальцы разгромили венгров - 3:0, а французы победили немцев - 1:0.

После двух туров положение команд в остальных квартетах таково:

А - Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

В - Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0.

С - Нидерланды - 6, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

Сборные Италии, Бельгии и Нидерландов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-