Англичане обыграли немцев и вышли в четвертьфинал Евро-2020

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Европы сегодня завершаются матчи 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты Англии играли в Лондоне со сборной Германии и выиграли со счетом 2:0. Матч не был богат голевыми моментами, обе команды действовали осторожно, уделив главное внимание обороне. Развязка наступила в конце второй половины встречи - на 75-й минуте Рахим Стерлинг вывел хозяев вперед, а еще через 10 минут Харри Кейн забил второй мяч в ворота Мануэля Нойера.

В четвертьфинале 3 июля англичане сыграют в Риме с победителем второго сегодняшнего поединка Швеция - Украина, который состоится в Глазго.

Составы остальных четвертьфинальных пар: Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-