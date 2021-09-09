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09 сентября 2021, 00:11

Англичане потеряли первые очки квалификации футбольного ЧМ

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Англии потеряли первые очки в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 6-го тура лидеры квалификационной группы I после пяти викторий кряду сыграли вничью в Варшаве с  Польшей - 1:1. В Будапеште футболисты Венгрии выиграли у Андорры со счетом 2:1. В Эльбасане команда Албании разгромила Сан-Марино - 5:0. Положение команд после шести игровых дней: Англия - 16 очков, Албания - 12, Польша - 11, Венгрия - 10, Андорра - 3, Сан-Марино - 0.

В группе J футболисты Германии уверенно переиграли в Рейкьявике исландцев с крупным счетом 4:0. В Скопье сборная Северной Македонии разошлась миром с румынами - 0:0, а команда Армении в Ереване не смогла одолеть аутсайдера турнира команду Лихтенштейна - 1:1. Положение команд после шести туров: Германия - 15 очков, Армения - 11, Румыния - 10, Северная Македония - 9, Исландия - 4, Лихтенштейн - 1.

В группе В шведы после трех побед подряд проиграли в Афинах команде Греции с результатом 1:2. В Приштине сборная Испании была сильнее футболистов Косово - 2:0. Положение команд: Испания - 13 очков (6 матчей), Швеция - 9 (4), Греция - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузия - 1 (5).

Главные фавориты группы С чемпионы Европы футболисты сборной Италии в Реджо-Эмилии не оставили шансов гостям из Литвы - 5:0. В Белфасте команды Северной Ирландии и Швейцарии не выявили победителя - ничья 0:0. Положение команд: Италия - 14 (6), Швейцария - 8 (4), Болгария - 5 (5), Северная Ирландия - 4 (4), Литва - 0 (5).

Результаты игр в остальных группах:

А - Азербайджан - Португалия - 0:3, Ирландия - Сербия - 1:1. Положение команд: Португалия - 13 очков (5 матчей), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 2 (5), Азербайджан - 1 (5).

D - Франция - Финляндия - 2:0, Босния и Герцеговина - Казахстан - 2:2. Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Финляндия - 5 (4), Украина - 5 (5), Босния и Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5).

Е - Беларусь - Бельгия - 0:1, Уэльс - Эстония - 0:0. Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4).

F - Дания - Израиль - 5:0, Австрия - Шотландия - 0:1, Фарерские острова - Молдова - 2:1. Положение команд после шести туров: Дания - 18 очков, Шотландия - 11, Израиль - 10, Австрия - 7, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

G - Нидерланды - Турция - 6:1, Норвегия - Гибралтар - 5:1, Черногория -  Латвия - 0:0. Положение команд после шести туров: Нидерланды - 13, Норвегия - 13, Турция - 11, Черногория - 8, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Н - Россия - Мальта - 2:0, Хорватия - Словения - 3:0, Словакия - Кипр - 2:0. Положение команд после шести игровых дней: Хорватия - 13 очков, Россия - 13, Словакия - 9, Словения - 7, Мальта - 4, Кипр - 4.

Заключительный этап отборочного турнира чемпионата мира участники европейской квалификации проведут октябре-ноябре. От Европы в финальную стадию планетарного форума, которая пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, попадут 13 команд.-0-

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