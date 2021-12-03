3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка олимпийской чемпионки - 94,60 балла. Опередить ее смогли лишь китаянки Ксю Ментао (99,49 балла) и Кун Фаньюй (95,52 балла).

Остальные белоруски выступили следующим образом: Анна Деруго заняла 20-е место, а Анастасия Андрианова, накануне ставшая девятой, на сей раз остановилась на 30-й позиции в итоговом протоколе.-0-