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Спорт
21 октября 2019, 14:22

Белоруска Анна Карасева выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке

Фото Белорусской федерации конного спорта
Фото Белорусской федерации конного спорта

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Карасева в паре с лошадью по кличке Зодиак выиграла золото завершившегося в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации конного спорта.

Дуэт Анны Карасевой и Зодиака набрал 75,145%. Серебро у еще одной представительницы Беларуси Ольги Сафроновой с лошадью по кличке Сандро Де Амур (73,410%). Замкнули тройку сильнейших малазиец Кабил Амбак на лошади Делатио (71,660%).

В Большом специальном призе (CDI3* Grand Prix Special) не было равных белоруске Варваре Павленко на Банавуре (68,809%). Также на пьедестал попали ее соотечественница Вероника Ярошевич на Боливаре (67,298%) и россиянка Вера Халикова на Эмандо (66,383%).

Золото в произвольной программе по элементам Среднего приза №1 (CDI2* Freestyle Intermediate I) выиграла белоруска Екатерина Ефремова на лошади Балтимор Ди (72,195%). Серебро у россиянки Виктории Куцобиной на Форевер ДБГ (70,060%). Вероника Яршевич, на сей раз в паре с лошадью Дон Беллисимо, завоевала бронзу (69,835 %).-0-

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