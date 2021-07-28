Анна Марусова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука

Анна Марусова. Фото НОК
Новости темы "Олимпиада в Токио"
28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анна Марусова успешно стартовала в индивидуальном олимпийском турнире по стрельбе из лука, передает корреспондент БЕЛТА.
В 1/32 финала белоруска победила известную немецкую лучницу Лизу Унрух - 6:4, а в 1/16 финала была гораздо сильнее японки Азусы Ямаучи - 6:0. Завтра выступление начнут еще две белорусские спортсменки. В 1/32 финала соперницей Карины Деминской будет представительница Бангладеш Дия Сиддик, а Карина Козловская встретится с мексиканкой Алехандрой Валенсией.
Ранее в женском командном турнире Анна Марусова, Карина Козловская и Карина Деминская были близки к олимпийской медали, но в матче за бронзу уступили сборной Германии.-0-