15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Терех выиграла золото этапа Кубка наций по велотреку в Гонконге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливой для белоруски стала индивидуальная гонка преследования. В решающем заезде Анна Терех показала время 3 мин. 37,364 сек., опередив японку Ки Фуруяму - 3 мин. 44,147 сек. Третье место в данном виде программы также завоевала белоруска Инна Савенко.

Таким образом, на счету белорусских велосипедистов стало четыре награды этапа Кубка наций в Гонконге, который продлится до 16 мая. Ранее в женском скрэтче золото выиграла Татьяна Шаракова, а в аналогичном виде программы у мужчин первое место занял Евгений Королек.

Последний этап Кубка наций уходящего сезона пройдет в Кали (Колумбия) с 3 по 6 июня 2021 года. Перед Играми в Токио Минск с 23 по 27 июня примет чемпионат Европы по велоспорту на треке, где планируют выступить все сильнейшие гонщики.-0-