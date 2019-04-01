Антон Исаков стал серебряным призером ЧЕ по каратэ WKF в Испании

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Антон Исаков отметился серебряной медалью на 54-м чемпионате Европы по каратэ WKF, который прошел 28-31 марта в испанской Гвадалахаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, выступая в весовой категории 84 кг в индивидуальном ката, дошел без поражений до финала. Но в схватке за чемпионский титул не смог ничего противопоставить турецкому спортсмену Актасу Угуру и завоевал серебряную награду. На третью ступень пьедестала почета поднялись хорватский атлет Иван Квесич и каратист из Черногории Никола Малович.

За медали континентального форума соперничали около 500 спортсменов из 51 страны.

На II Европейских играх в Минске представители каратэ разыграют 12 комплектов наград (по шесть мужчины и женщины). Участникам турнира представится шанс заработать рейтинговые очки, необходимые для квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.-0-