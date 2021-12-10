Антон Смольский выиграл бронзу на этапе КМ по биатлону в Австрии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антон Смольский выиграл бронзу третьего этапа Кубка мира по биатлону, который стартовал сегодня в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский стреляющий лыжник пробежал спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами на 20,5 сек. медленнее победителя из Германии Йоханнеса Кюна, при этом не допустив осечек на стрельбище.
Спортсмен из Тюслинга показал на финише время 26 мин. 05,0 сек. (1 промах). Второе место занял швед Мартин Понсилуома, отставший от победителя на 14,3 сек. (1 промах).
Что касается остальных белорусов, то в десятке сильнейших финишировал еще и Дмитрий Лазовский. Он стал девятым (отставание 40,4 сек., 0 промахов). Роман Елетнов финишировал 19-м (отставание 55,8 сек., 1 промах), Сергей Бочарников - 52-м (1 мин. 42,5 сек., 1 промах), а Максим Воробей - 91-м (отставание 2 мин. 53,9 сек., 4 промаха). Всего завершили гонку 117 спортсменов.
Завтра, 11 декабря биатлонисты проведут гонку преследования, а завершится для них старт в Хохфильцене 12 декабря эстафетой.-0-