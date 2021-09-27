Аргентина и Бразилия прошли в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Аргентины и Бразилии стали первыми участниками полуфинальной стадии чемпионата мира по мини-футболу в Литве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы планеты аргентинцы в четвертьфинале встречались с обладателями серебряных медалей прошлого первенства россиянами и вырвали победу только в серии послематчевых пенальти. Во втором тайме упорнейшего противостояния соперники обменялись голами - 1:1. В дополнительное время этот результат не изменился, а в серии пенальти удача была на стороне южноамериканцев - 5:4.

В поединке за выход в финал аргентинцы встретятся со своими принципиальными оппонентами пятикратными чемпионами мира бразильцами, которые в 1/4 финала с минимальным преимуществом победили команду Марокко - 1:0. Сегодня состоятся еще два матча за попадание в квартет сильнейших сборных мира: Испания - Португалия, Иран - Казахстан.

Полуфинальные встречи пройдут 29 и 30 сентября, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 3 октября.

В финальном матче прошлого планетарного форума, проходившего в 2016 году в Колумбии, сборная Аргентины переиграла россиян со счетом 5:4, в поединке за бронзу иранцы одолели португальцев в серии послематчевых пенальти. Сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира, два титула у испанцев, один - у аргентинцев.-0-