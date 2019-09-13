Аргентинцы победили французов и сыграют с испанцами в финале ЧМ по баскетболу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские баскетболисты вышли в финал чемпионата мира, который завершается в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Южноамериканская команда сегодня в полуфинале обыграла соперников из Франции со счетом 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18). Аргентинцы с первых минут захватили инициативу и на протяжении всей встречи диктовали свои условия.

В первом полуфинале испанцы одолели во втором овертайме команду Австралии со счетом 95:88 (19:21, 13:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8). Большую часть этого поединка впереди были австралийцы, но в концовке основного времени испанские баскетболисты догнали их, а затем сумели вырвать победу.

Баскетболисты сборной Испании одолели австралийцев и первыми вышли в финал чемпионата мира Большую часть этого поединка впереди были австралийцы, но в концовке основного времени испанские баскетболисты догнали их, а затем сумели вырвать победу.

Таким образом, 15 сентября в Пекине в финальном поединке за чемпионский титул встретятся сборные Испании и Аргентины, а неудачники полуфинальных матчей поспорят за бронзовые награды.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2014 году в Испании, американцы в финальном поединке разгромили сербов - 129:92, в матче за бронзовые медали французы одолели литовцев со счетом 95:93.-0-

Фото ФИБА