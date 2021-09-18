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18 сентября 2021, 21:16

Аргентинцы сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с Беларусью - 1:1

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого дня матча Кубка Дэвиса между теннисистами Аргентины и Беларуси, который проходит на открытых грунтовых кортах Буэнос-Айреса, счет равный - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке аргентинец Гвидо Пелья (82-й номер мирового рейтинга) переиграл в двух партиях белорусского теннисиста Эрика Арутюняна - 6:1, 6:2.

В первом субботнем поединке белорус Даниил Остапенков, еще не имеющий очков в рейтинге АТР, сумел выиграть в двух партиях у 15-й ракетки планеты Диего Шварцмана - 6:4, 6:3.

Завтра в парном матче белорусы Александр Згировский и Мартин Борисюк встретятся с аргентинским дуэтом Орасио Себальос / Максимо Гонсалес. Затем Эрик Арутюнян сыграет с Диего Шварцманом, а в последнем поединке соперником Даниила Остапенкова будет Гвидо Пелья.

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же "сухим" счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубка Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Больше всех Кубок Дэвиса завоевывали теннисисты США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.-0-

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