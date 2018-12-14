Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко и Илья Ивашко названы теннисистами 2018 года в Беларуси во время торжественной церемонии подведения итогов сезона национальной теннисной федерацией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной

Директор учреждения "РЦОП по теннису" Александр Петрович Цацура

Арина Соболенко в 2018-м добилась ощутимого прогресса, победив на двух турнирах серии WTA, и вошла в топ-20 лучших игроков мира. Илья Ивашко занимает наиболее высокое, 92-е, место в одиночном разряде рейтинга ATP среди белорусов.

Номинация "Теннисистка года" - Арина Соболенко

Номинация "Теннисист года" - Илья Ивашко

Лучшими юниорами признаны Александр Згировский и Юлия Готовко. Также определены победители в номинациях "Прорыв года" - Александра Саснович, "Олимпийские надежды" - Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков; "Капитан года" - Татьяна Пучек; "Характер года" - Вера Лапко, "Игрок парного разряда" - Лидия Морозова, "Результат года" - чемпионки Европы в парном разряде Яна Колодынска и Виктория Канапацкая, "Команда года" - Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович, "Капитан команды" - Игорь Ибришбегович.

Номинация "Юниор года" - Александр Згировский

Номинация "Юниорка года" - Юлия Готовко

Номинация "Прорыв года" - Александра Саснович

Номинация "Олимпийские надежды" - Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков

Номинация "Капитан года" - Татьяна Пучек

Номинация "Характер года" - Вера Лапко

Номинация "Игрок парного разряда" - Лидия Морозова

Номинация "Команда года" Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович, капитан команды - Игорь Ибришбегович

Номинация "Тренер года" - Дмитрий Турсунов

Номинация "За вклад в развитие тенниса", "Спортивное долголетие" - Максим Мирный

Номинация "Теннисный журналист года" - Анна Эйсмонт

Во Дворце тенниса, которому исполнилось 40 лет с момента ввода в строй, сегодня состоялось также открытие Музея истории этого вида спорта в Беларуси. "Теперь каждый наш игрок сможет оставить здесь свои трофеи и награды, показать их юным теннисистам, которые будут видеть, к чему стоит стремиться в развитии своей карьеры", - отметила пресс-секретарь БТФ Екатерина Лисица.-0-

Фото Геннадия Жинкова