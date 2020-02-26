Арина Соболенко менее чем за час разгромила Марию Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире категории "Премьер" в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/8 финала Арина Соболенко всего за 55 минут уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари - 6:3, 6:0. Неделю назад на турнире в Дубае белоруска также обыграла гречанку (6:2, 4:6, 6:1).
В своем первом матче в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (7:5, 2:6, 7:5), а в четвертьфинале встретится с китаянкой Чжэн Сайсай, победившей нидерландскую теннисистку Кики Бертенс - 3:6, 6:3, 6:4.
В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли у американо-бельгийского тандема Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс (6:7, 6:2, 10:7).
В матче 1/4 финала белорусско-бельгийский дуэт сыграет с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Елена Остапенко.
В 1/8 финала парного разряда мужского турнира серии "Челленджер" во французском По с призовым фондом 92 тыс. евро белорусско-израильский дуэт Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сегодня встретится с российско-словацким тандемом Теймураз Габашвили / Лукаш Лацко.-0-