Арина Соболенко не попала в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белоруска за два часа уступила в трехсетовом поединке тунисской теннисистке Унс Джабир, занимающей 35-е место в мировом рейтинге, - 6:7 (7:9), 6:2, 3:6.

В матче за выход в четвертьфинал Унс Джабир встретится с победительницей поединка между испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (15) и американкой Даниэль Коллинз (57).

До этого на парижских кортах "Ролан Гаррос" Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (60-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:1 и россиянку Дарью Касаткину (71) - 7:6 (8:6), 6:0.

Во втором раунде парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс сыграют с американским дуэтом Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад. На старте белорусско-бельгийский тандем обыграл румынскую пару Ирина Бегу / Ралука Олару - 6:1, 6:4.

Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в 1/32 финала победили словенско-чешский дуэт Луция Градецкая / Андрея Клепач - 6:4, 6:1, а затем оказались сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс и россиянки Анастасии Павлюченковой - 6:3, 4:6, 6:2. В 1/8 финала белоруска и украинка встретятся с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Елена Остапенко.-0-