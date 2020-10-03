Арина Соболенко не попала в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 3 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:44 Стрельба произошла в жилом доме в Торонто В мире
17:39 Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету "Шаурья" В мире
17:32 Футболистки "Немана" разгромили "Днепр" в матче женского чемпионата Беларуси Спорт
17:27 В Тегеране закрывают школы, мечети и кафе из-за третьей волны коронавируса В мире
17:20 Иностранцам без справки о тесте на коронавирус ограничат въезд в Казахстан В мире
17:15 ФОТОФАКТ: Осенняя ярмарка прошла в Солигорске Регионы
17:13 В Афганистане из-за взрыва погибли 15 человек В мире
17:07 Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ Регионы
16:52 Самодельное взрывное устройство обнаружили в поезде в ФРГ В мире
16:48 Арина Соболенко не попала в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису Спорт
16:30 На юге Франции из-за непогоды 9 человек пропали без вести В мире
16:12 Футболисты "Ислочи" стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси Спорт
15:52 Хоккеисты столичной "Юности" победили "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
14:53 Торговца марихуаной задержали в Мозыре Происшествия
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 75 148 пациентов с COVID-19 Общество
14:35 Дмитрий Дюбин выиграл чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе на дистанции 35 км Спорт
14:24 Землетрясение магнитудой 6 произошло на востоке Японии В мире
13:55 В России за сутки выявили более 9,8 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
13:48 Спасатели за минувшие сутки нашли 12 заблудившихся в лесу Общество
13:26 Фестиваль "Покровская радость" пройдет с 4 по 14 октября в Минске Регионы
13:11 Число заразившихся COVID-19 в Украине за сутки превысило 4,6 тыс. В мире
13:04 Стали известны первые победители чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе Спорт
12:30 Медиация позволяет решать латентные проблемы семьи - мнение Общество
12:20 Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 октября Общество
12:04 Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД Политика
11:53 Семинар ГКНТ о статистическом учете пройдет в Гомеле 9 октября Регионы
11:03 Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи Президент
11:02 В Витебске горела квартира в многоэтажке Происшествия
10:55 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси Общество
10:32 Врач Трампа рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 президента США В мире
Все новости
Все новости
Спорт
03 октября 2020, 16:48

Арина Соболенко не попала в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белоруска за два часа уступила в трехсетовом поединке тунисской теннисистке Унс Джабир, занимающей 35-е место в мировом рейтинге, - 6:7 (7:9), 6:2, 3:6.

В матче за выход в четвертьфинал Унс Джабир встретится с победительницей поединка между испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (15) и американкой Даниэль Коллинз (57).

До этого на парижских кортах "Ролан Гаррос" Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (60-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:1 и россиянку Дарью Касаткину (71) - 7:6 (8:6), 6:0.

Во втором раунде парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс сыграют с американским дуэтом Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад. На старте белорусско-бельгийский тандем обыграл румынскую пару Ирина Бегу / Ралука Олару - 6:1, 6:4.

Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в 1/32 финала победили словенско-чешский дуэт Луция Градецкая / Андрея Клепач - 6:4, 6:1, а затем оказались сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс и россиянки Анастасии Павлюченковой - 6:3, 4:6, 6:2. В 1/8 финала белоруска и украинка встретятся с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Елена Остапенко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Соболенко теннис
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из VK-аккаунта ФК Неман Гродно Футболистки "Немана" разгромили "Днепр" в матче женского чемпионата Беларуси
Фото ФК "Ислочь" Футболисты "Ислочи" стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси
Скриншот из видео из VK-аккаунта ХК "Юность-Минск" Хоккеисты столичной "Юности" победили "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
Дмитрий Дюбин (слева). Фото Синьхуа - БЕЛТА Дмитрий Дюбин выиграл чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе на дистанции 35 км
Александр Ляхович. Фото из архива Стали известны первые победители чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе
Фото football.by Концевой - лучший игрок, Седько - автор лучшего гола 25-го тура чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи
Военный конфликт в Нагорном Карабахе: противостояние продолжается
Учителя к 2025 году будут получать не меньше средней зарплаты по стране - Головченко
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"
Топ-новости
Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД
Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий
МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 148 пациентов с COVID-19
Медиация позволяет решать латентные проблемы семьи - мнение
Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ
ФОТОФАКТ: Осенняя ярмарка прошла в Солигорске
Молодежь Беларуси представила более 500 инициатив по развитию страны - Воронюк
Андрейченко: судьба страны будет решаться самими белорусами, цивилизованно и в правовом поле
Турчин: Минская область и дальше будет поддерживать профессиональный спорт
МИД проведет переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ по новым правилам
Санэпидемслужба: отклонений от норм в воде в Первомайском и Советском районах Минска не обнаружено
Службы медиации до 2021 года заработают в 58 учреждениях образования
Землетрясение магнитудой 6 произошло на востоке Японии
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.