Арина Соболенко отдала Даниэль Коллинз всего один гейм и вышла в 1/8 финала турнира в Ухани

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко без особых проблем обыграла американку Даниэль Коллинз (35) - 6:1, 6:0. В активе белоруски 7 эйсов, в то время как соперница всего 1 раз подала на вылет. Встреча продолжалась всего 50 минут.
.@SabalenkaA drops just one game on her way to easing past Collins 6-1, 6-0#WuhanOpen pic.twitter.com/TPlfCEnPSd— WTA (@WTA) 23 сентября 2019 г.
В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей этого турнира, победив в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.
На состязаниях в Ташкенте белоруска Ольга Говорцова и россиянка Валерия Савиных в 1/8 финала парного разряда победили российско-шведский дуэт Яна Сизикова / Корнелия Листер - 6:4, 6:3. Во втором раунде одиночного разряда этого турнира соперницей Ольги Говорцовой (216) будет представительница Германии Татьяна Мария (87).
На мужском турнире во французском Орлеане белорус Илья Ивашко (134) сегодня сыграет с российским теннисистом Евгением Карловским (256).-0-