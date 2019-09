Арина Соболенко отдала Даниэль Коллинз всего один гейм и вышла в 1/8 финала турнира в Ухани

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко без особых проблем обыграла американку Даниэль Коллинз (35) - 6:1, 6:0. В активе белоруски 7 эйсов, в то время как соперница всего 1 раз подала на вылет. Встреча продолжалась всего 50 минут.

.@SabalenkaA drops just one game on her way to easing past Collins 6-1, 6-0#WuhanOpen pic.twitter.com/TPlfCEnPSd