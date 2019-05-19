Арина Соболенко победно стартовала на турнире в Страсбурге

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого круга белоруска разгромила китайскую теннисистку Чжу Линь в двух сетах - 6:0, 6:1. Для победы Арине Соболенко понадобилось всего 50 минут.

В 1/8 финала соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и мексиканкой Ренатой Сарасуа.-0-