Арина Соболенко победно стартовала на турнире в Страсбурге

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого круга белоруска разгромила китайскую теннисистку Чжу Линь в двух сетах - 6:0, 6:1. Для победы Арине Соболенко понадобилось всего 50 минут.
В 1/8 финала соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и мексиканкой Ренатой Сарасуа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN