Арина Соболенко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко провела сегодня мастер-класс для воспитанников СДЮШОР по теннису "Смена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в мероприятии приняли более 150 мальчиков и девочек в возрастных категориях 8-10 лет. Каждый желающий смог сфотографироваться с известной теннисисткой и получить автограф.

"Приятно видеть, когда теннисом занимаются столько детей, некоторые из них в ближайшем будущем, возможно, станут топ-игроками, - поделилась впечатлениями от мастер-класса Арина Соболенко. - Я надеюсь, что у них все сложится в профессиональной карьере".

Ведущая белорусская спортсменка отметила также, что довольна своими последними результатами в мировом туре и останавливаться на достигнутом не собирается, планирует прогрессировать в своей игре. "На данный момент буду готовиться к сезону в Минске, а затем продолжу тренировки в Таиланде", - сказала она. Новый теннисный сезон Арина Соболенко, как сообщалось, начнет в китайском Шэньчжэне.

С начала текущей недели Арина Соболенко занимает тринадцатую строку в мировом рейтинге (WTA). По результатам прошлого сезона она получила награды WTA "Прорыв месяца", "Игрок месяца", а также "Дебют года".-0-

Фото Андрея Покумейко