Арина Соболенко сыграет с Анетт Контавейт на турнире в Дохе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня примет старт на турнире категории "Премьер" в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, встретится с эстонкой Анетт Контавейт, у которой 22-я позиция. Белоруска, посеянная под вторым номером, пропускала первый раунд, а ее сегодняшняя соперница в 1/32 финала обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (40-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 7:6 (7:3). Ранее белоруска и эстонка встречались лишь однажды, и победа была на стороне Арины Соболенко.

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с американо-бельгийским тандемом Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс.

В 1/8 финала парного разряда мужского турнира серии "Челленджер" во французском По с призовым фондом 92 тыс. евро белорусско-израильский дуэт Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сыграет с российско-словацким тандемом Теймураз Габашвили / Лукаш Лацко.-0-