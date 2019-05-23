Арина Соболенко вышла полуфинал турнира в Страсбурге

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/4 финала Арина Соболенко встречалась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг (61) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:1.
Во второй партии белоруска вела 2:0, 3:2, но затем соперница сумела перехватить инициативу и взяла 4 гейма подряд - 6:3.
В решающем сете преимущество было на стороне белорусской теннисистки - 6:2.
.@SabalenkaA powers into the @WTA_Strasbourg semifinals!— WTA (@WTA) 23 мая 2019 г.
She downs former champion Puig, 6-1, 3-6, 6-2 pic.twitter.com/TTs0kcT6j2
В матче за выход в финал Арина Соболенко сыграет с украинкой Даяной Ястремской (42). Во втором завтрашнем полуфинале встретятся две французские теннисистки - Каролин Гарсия (24) и Хлоэ Паке (223).
На старте турнира белоруска победила китаянку Чжу Линь (108) - 6:0, 6:1, а в 1/8 финала переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (99) - 6:4, 6:3.
Соревнования в Страсбурге завершатся 25 мая, после чего сильнейшие теннисистки планеты перебазируются в Париж, где 26 мая на кортах "Ролан Гаррос" стартует второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-
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