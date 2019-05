Арина Соболенко вышла полуфинал турнира в Страсбурге

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/4 финала Арина Соболенко встречалась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг (61) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:1.

Во второй партии белоруска вела 2:0, 3:2, но затем соперница сумела перехватить инициативу и взяла 4 гейма подряд - 6:3.

В решающем сете преимущество было на стороне белорусской теннисистки - 6:2.

.@SabalenkaA powers into the @WTA_Strasbourg semifinals!



She downs former champion Puig, 6-1, 3-6, 6-2 pic.twitter.com/TTs0kcT6j2