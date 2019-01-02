Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Шэньчжэне и сыграет с Марией Шараповой

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала Арина Соболенко встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (73) и победила в двух сетах - 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 14 минут. В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с еще одной российской теннисисткой, экс-первой ракеткой планеты Марией Шараповой (29). Впервые они встречались между собой в октябре 2017 года в финале турнира в китайском Тяньцзине, тогда успеха добилась более опытная россиянка.

В 1/4 финала парного разряда белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма уступил украинско-японскому дуэту Ангелина Калинина / Нао Хибино - 2:6, 7:6, 4:10.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в борьбе за выход в четвертьфинал соревнований в австралийском Брисбене встретится сегодня с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

На мужском турнире в индийской Пуне белорус Илья Ивашко (91) сыграет с французом Жилем Симоном, у которого 30-я позиция в мировом рейтинге.-0-