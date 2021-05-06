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06 мая 2021, 23:16

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде

Арина Соболенко. Фото Синьхуа-БЕЛТА
Арина Соболенко. Фото Синьхуа-БЕЛТА

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, вышла в финал крупного турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале Арина Соболенко встречалась  с россиянкой Анастасией Павлюченковой (41-й номер рейтинга WTA) и уверенно выиграла в двух сетах - 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут.  В решающем поединке 8 мая соперницей белоруски будет первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти. Недавно они встречались в финале турнира в немецком Штутгарте и тогда успех был на стороне австралийской теннисистки.

В первом раунде состязаний в испанской столице Арина Соболенко победила российскую теннисистку Веру Звонареву (114) - 6:1, 6:2, затем взяла верх над еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной (37) - 6:3, 6:3, в 1/8 финала обыграла американку Джессику Пегулу (33) - 6:1, 6:2, а в четвертьфинале была сильнее бельгийки Элизе Мертенс (16) - 6:1, 4:0.  

В 1/8 финала турнира во французском Сен-Мало (призовой фонд - $115 тыс.) белоруска Александра Саснович (92) победила словенку Тамару Зиданшек (80) - 7:6 (7:3), 6:3. В четвертьфинале соперницей белорусской теннисистки будет представительница Швейцарии Виктория Голубич (84).-0-

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