Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале седьмая ракетка планеты оказалась сильнее своей напарницы по парным турнирам бельгийской теннисистки Элизе Мертенс (16-й номер мирового рейтинга). Первый сет белоруска выиграла со счетом 6:1, во втором вела 4:0, после чего соперница решила не продолжать встречу. В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (41). В другом полуфинале соперницей лидера мирового рейтинга австралийки Эшли Барти будет испанка Паула Бадоса Хиберт, занимающая 62-е место в рейтинге WTA.

В первом раунде состязаний в испанской столице Арина Соболенко победила российскую теннисистку Веру Звонареву (114) - 6:1, 6:2, затем взяла верх над еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной (37) - 6:3, 6:3, а в 1/8 финала обыграла американку Джессику Пегулу (33) - 6:1, 6:2.

Турнир Mutua Madrid Open завершится 8 мая.-0-