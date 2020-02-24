Арина Соболенко занимает 13-е место в мировом рейтинге, Егор Герасимов поднялся на 65-ю позицию

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 13-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко дошла до четвертьфинала турнира категории "Премьер" в Дубае и сейчас имеет в своем активе 2815 очков. На 51-е место в поднялась экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (1051 очко), на 119-й позиции находится Александра Саснович (542), 142-е место у Ольги Говорцовой (433).

На этой неделе Арина Соболенко примет участие в турнире категории "Премьер" в катарской Дохе, где стартует со второго раунда. Там ее соперницей будет победительница матча между эстонкой Анетт Контавейт (22-й номер мирового рейтинга) и латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (40).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 6076,

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5200,

4. Бьянка Андрееску (Канада) - 4665,

5. София Кенин (США) - 4490,

6. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,

7. Элина Свитолина (Украина) - 4301,

8. Серена Уильямс (США) - 3915,

9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875,

10. Наоми Осака (Япония) - 3625.

Белорус Егор Герасимов после выхода в 1/4 финала турнира в Марселе поднялся на 65-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), набрав 809 зачетных баллов. Это лучший показатель в карьере 27-летнего минчанина. Илья Ивашко имеет 406 очков и занимает 133-ю позицию, у Владимира Игнатика 101 очко и 366-е место.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 9720,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9395,

3. Роджер Федерер (Швейцария) - 7130,

4. Доминик Тим (Австрия) - 7045,

5. Даниил Медведев (Россия) - 5890,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 4745,

7. Александр Зверев (Германия) - 3885,

8. Маттео Берреттини (Италия) - 2860,

9. Гаэль Монфис (Франция) - 2860,

10. Давид Гоффен (Бельгия) - 2555.-0-