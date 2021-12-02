Артем Каркоцкий возглавил минскую школу "Динамо"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СДЮШОР БФСО "Динамо" сменился директор. Новым главой школы, известной своими достижениями в подготовке хоккейного резерва, назначен Артем Каркоцкий. Он сменил на этой должности Андрея Ращинского, возглавлявшего СДЮШОР с октября 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

"Возможность возглавить одну из самых крупных и успешных школ страны очень почетная, но и очень ответственная. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы продолжить развитие динамовской школы согласно той стратегии, которую закладывал еще Дмитрий Басков и успешно продолжил Андрей Ращинский. Не секрет, что благодаря четко выстроенной работе внутри школы, начиная от подбора тренерских кадров и заканчивая разработкой и использованием современных методик воспитания спортивного резерва, за школой "Динамо" прочно закрепилось звание топ-школы страны. В последние годы школа занимает лидирующие позиции в национальных соревнованиях, ребята видят перспективу и возможности для роста, у них перед глазами есть успешные примеры вчерашних воспитанников, которые сегодня выступают в сильнейших лигах планеты: в КХЛ сегодня играют Дмитрий Дерябин, Алексей Колосов, есть ребята, задрафтованные НХЛ, - Дмитрий Кузьмин, Владислав Колячонок. Но мы должны не просто быть лидером в Беларуси, но и на равных конкурировать с академиями топ-клубов КХЛ. Ведь если сегодня "Динамо"-клуб является главным клубом страны и для белорусских хоккеистов своеобразным трамплином в КХЛ и другие сильные лиги, то и школа "Динамо" должна ему соответствовать", - рассказал новый директор СДЮШОР БФСО "Динамо".

Артем Каркоцкий родился в Минске в 1985 году. Уже в начале двухтысячных дебютировал за столичную "Юность". На протяжении белорусского этапа карьеры он успел поиграть за "Керамин", "Витебск", "Химик-СКА", "Брест", "Шахтер" и "Гомель". Он дважды завоевал бронзу (2013, 2015) и серебро (2004) национального чемпионата. В биографии функционера имеется и легионерский опыт: в разные годы он выступал в составе "Чайна Дрэгон" в Азиатской лиге, чемпионатах Казахстана, Латвии, где стал вице-чемпионом с местным "Курбадсом", и ОАЭ. Кроме того, форвард защищал цвета национальных сборных Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. В ФХБ, где Артем Каркоцкий трудился последние несколько лет, специалист отвечал за селекцию младших сборных команд.-0-