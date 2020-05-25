Артем Королек и Борис Пуховский могут войти в All-star Team гандбольной Лиги чемпионов

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских гандболиста вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную - All-star Team - еще незавершившейся Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди номинантов на лучшего игрока на позиции линейного белорус Артем Королек, выступающий за польский "Виве" из Кельце. Гандболисты "Виве" заняли 3-е место в группе В, пробившись в 1/8 финала главного континентального турнира. На групповом этапе Артем Королек забросил 52 мяча.

Также в числе претендентов на попадание в символическую сборную белорусский разыгрывающий украинского "Мотора" из Запорожья Борис Пуховский. Он забросил 74 мяча, но это не помогло чемпионам Украины попасть в плей-офф ЛЧ.

Всего среди номинантов 50 человек, из которых будут выбраны лучшие игроки по позициям, а также лучший тренер и молодой игрок (1997 года рождения и младше).

Голосование болельщиков начнется во вторник, 26 мая. Ранее лучшим дебютантом Лиги чемпионов был признан 24-летний правый крайний сборной Беларуси и Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Никита Вайлупов.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов прошел только групповой этап. Затем в марте в связи с пандемией коронавируса Европейская федерация гандбола приняла решение не проводить матчи 1/8 и 1/4 финалов, а завершить сезон "Финалом четырех", в котором выступят по две лучшие команды из двух групп: испанская "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен", немецкий "Киль", венгерский "Веспрем". Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги пройдет 28-29 декабря в немецком Кельне.-0-