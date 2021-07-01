1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин Артем Мачекин выиграл Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат победителя 22,88 сек. Следом за Артемом Мачекиным финишировал еще один столичный спортсмен Виктор Красочко - 22,89 сек. Третье место на счету Григория Пекарского из Могилевской области - 22,94 сек.

В финальном заплыве на 200 м брассом у женщин не было равных Алине Змушко из Гомельской области. Ее итоговый результат - 2 мин. 29,68 сек. Вторая позиция в итоговом протоколе у минчанки Анны Петруцкой - 2 мин. 38,24 сек. Полина Рожкова из Гомельской области завершила заплыв на третьей позиции итогового протокола - 2 мин. 38,95 сек.

Решающий старт на 400 м вольным стилем у мужчин выиграл Константин Курочкин, показавший свое лучшее время на данной дистанции, - 3 мин. 54,11 сек. Второе место занял украинец Никита Остапенко - 3 мин. 55,60 сек. Третье место за собой оставил спортсмен из Минской области Никита Стефанович - 4 мин. 04,09 сек.

Кубок Беларуси по плаванию является одним из ключевых стартов для наших спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13-29 мая 2022 года. Участие в турнире принимают около 300 атлетов из Беларуси и Украины.-0-