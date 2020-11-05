5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлеты Гродненской области победили в командном зачете Кубка Беларуси по вольной борьбе, розыгрыш которого завершился в столичном Дворце спорта. На их счету 210 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второе место с показателем 175 пунктов заняли вольники из команды Минска. Замкнули тройку сильнейших атлеты из Гомельской области. На их счету 155 очков.

В личном первенстве победы праздновали следующие представители Принеманского региона: Ньюргун Скрябин (65 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Андрей Карпач (79 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Виталий Песняк (125 кг). Две виктории записали на свой счет минчане Абдула Ахмедов (70кг) и Расул Тихаев (86 кг). Также обладателями почетного трофея стали Дмитрий Шамело (57 кг, Гомельская область), Владислав Андреев (61 кг, Минская область), Аркадий Погосян (92 кг, Витебская область).

Розыгрыш Кубка Беларуси по вольной борьбе стал одним из ключевых стартов сезона. В турнире участвовали более ста спортсменов из всех уголков страны. В том числе и лидеры национальной команды.-0-

ФОТОФАКТ: Финальные соревнования Кубка Беларуси по вольной борьбе прошли в Минске