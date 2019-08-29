Атлеты из девяти стран приедут на чемпионат Беларуси по прыжкам на лыжах в воду

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду примут участие около 50 атлетов из девяти стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации фристайла.

Состязания пройдут 31 августа в центре олимпийской подготовки по фристайлу в пятый раз.

Как отметили в федерации, в соревнованиях примут участие национальная и юниорская команды Беларуси по фристайлу. В их составе победители Олимпийских игр Алла Цупер и Анна Гуськова, чемпионка мира Александра Романовская и бронзовый призер чемпионата мира Максим Густик.

Среди иностранных атлетов в Минске выступят чемпионы мира из Швейцарии Кэрол Бувард, Ноа Рот, Николас Гигакс, австралийка Лаура Пил. Ее партнерша по команде серебряный и бронзовый призер мировых форумов Даниэль Скотт (Австралия), а также профессиональные спортсмены из Германии, Казахстана, России, Чехии, Украины. Впервые участниками соревнований станут фристайлисты из Бразилии.

Квалификационные прыжки начнутся в 11.00. Вход для зрителей свободный.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация фристайла, Белорусский лыжный союз и Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу.-0-