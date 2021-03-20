"Авангард" обыграл "Металлург" в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска в овертайме второго матча четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У победителей шайбы забрасывали Дамир Шарипзянов, отличившийся на 33-й минуте матча и Сергей Толчинский. У проигравших шайбу на свой счет записал Максим Карпов.

Выступающий за "Авангард" белорусский защитник Кирилл Готовец на 34-й минуте был удален до конца игры за подножку нападающему магнитогорцев Андрею Чибисову. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий матч дружины проведут в Магнитогорске 22 марта.

В еще одном матче дня СКА из Санкт-Петербурга с минимальным преимуществом одолел московское "Динамо" – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в матче забил нападающий армейцев с берегов Невы Кирилл Марченко на 58-й минуте. Счет в данной серии до четырех побед также стал 1:1.

Следующие матч команды проведут в Москве также 22 марта.-0-