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27 января 2022, 13:12

Австралийка Эшли Барти стала первой финалисткой Australian Open

Эшли Барти. Фото Getty Images
Эшли Барти. Фото Getty Images

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти первой вышла в финал женского одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом полуфинальном матче Эшли Барти чуть больше чем за час победила в двух партиях американку Мэдисон Киз (51-й номер мирового рейтинга) - 6:1, 6:3. Барти впервые пробилась в финал австралийского первенства. Ее соперницей по субботнему финальному поединку будет победительница второго полуфинала, в котором польская теннисистка Ига Свентек (9) будет соперничать с американкой Даниэль Коллинз (30).

В мужском одиночном разряде полуфинальные встречи состоятся завтра. В первом из них испанец Рафаэль Надаль (5), который выиграл австралийский чемпионат в 2009 году, встретится с итальянцем Маттео Берреттини (7). В другом поединке за выход в финал греческий теннисист Стефанос Циципас (4) сыграет с финалистом Australian Open - 2021 россиянином Даниилом Медведевым (2).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составляет $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. У женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-

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