Австралийка Лора Пилл и американец Джастин Шенефельд выиграли золото КМ по фристайлу в "Раубичах".

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Лора Пилл и американец Джастин Шенефельд выиграли золотые медали этапа Кубка мира по спортивной акробатике в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА. Победу в состязаниях женщин австралийской спортсменке принесла оценка судей 106,53 балла. Серебро у титулованной китаянки Сю Ментао (95,06). Бронза у еще одной представительницы Поднебесной Ксю Сикун (87,92). Напомним, что лучшая из белорусок, Валерия Болматова не смогла попасть в суперфинал и остановилась на 11-й строке итогового протокола. В мужских соревнованиях не было равных американцу Джастину Шенефельду. Он заработал от судей оценку 124,89 балла. Второе место занял канадец Льюис Ирвинг (124,43). Третье место оставил за собой еще один американец Кристофер Лиллис. Белорусские лыжные акробаты не преодолели квалификационный барьер. Лучший из белорусов Максим Густик завершил выступление на домашнем этапе Кубка мира на 15-й позиции. Его оценка - 94,35 балла. Что касается других представителей белорусской команды, Андрей Кузьмин стал 20-м, Павел Дик - 21-м, Дмитрий Мазуркевич - 22-м, Юрий Белый - 26-м, а Игорь Дробенков - 31-м. Завтра, 23 февраля этап Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах" завершат состязания в синхронных прыжках. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!