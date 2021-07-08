Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой финалисткой Уимблдона

Эшли Барти. Фото EPA-EFE
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер мирового женского рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой финалисткой Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом полуфинальном поединке австралийка обыграла в двух сетах немецкую теннисистку Анжелику Кербер (23-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 7:6 (7:3).
Эшли Барти впервые сыграет в финале одиночного разряда Уимблдонского турнира.
В субботнем решающем поединке ее соперницей будет победительница второго сегодняшнего полуфинала, в котором четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, у которой 13-я позиция в рейтинге WTA.-0-