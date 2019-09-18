Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр, выступивший в фильме для немецкого телеканала ARD со скандальными разоблачениями случаев применения запрещенных препаратов в лыжном спорте, был пожизненно дисквалифицирован за многократное нарушение антидопинговых правил, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на шведскую газету Expressen .

Австриец, занявший 8 место на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, был дисквалифицирован за употребление эритропоэтина и отлучен от стартов на Играх, а позже наказан двухлетней дисквалификацией. В 2016 году Дюрр сделал попытку вернуться в большой спорт. Однако ему пришлось повременить с этим решением после того, как большинство спортсменов негативно восприняло эту информацию. Несколько лет австриец был самым ненавидимым среди лыжников, выступающих на элитном уровне. В 2019 году Дюрра, прошедшего отбор на чемпионат мира в Зеефельде, и еще нескольких спортсменов арестовали по подозрению в связях с допинговой сетью.

В этом же году Дюрр дал подробное разоблачительное интервью скандальному журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту. Федерация лыжного спорта Австрии отреагировала на фильм, наказав лыжника пожизненной дисквалификацией. Как сообщается, подавать прошение о смягчении наказания экс-спортсмен не собирается.-0-