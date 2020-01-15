Австрийцы и чехи стали соперниками белорусских гандболистов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных встреч в предварительной группе В определились все соперники белорусских гандболистов в основном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одни из хозяев континентального первенства гандболисты Австрии в 3-м туре победили команду Северной Македонии 32:28, сборная Чехии обыграла украинцев - 23:19. Итоговое положение в этом квартете таково: Австрия - 6 очков, Чехия - 4, Северная Македония - 2, Украина - 0.

Таким образом, в группе I основного этапа подопечные Юрия Шевцова встретятся с командами Германии (16 января), Чехии (18 января), Испании (20 января) и Австрии (22 января). Сборные Хорватии, Испании и Австрии имеют по 2 очка, набранных на первом этапе, у остальных команд нет зачетных баллов.

В группе II сыграют гандболисты Норвегии (2 очка), Словении (2), Швеции (0), Португалии (0), а также две лучшие команды из предварительной группы Е. В ней заключительные матчи пройдут сегодня вечером: Исландия - Венгрия, Дания - Россия. После двух туров положение в квартете Е таково: Исландия - 4 очка, Венгрия - 3, Дания - 1, Россия - 0.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-