Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Майами

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти победно стартовали в парном разряде турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В трехсетовом матче 1/16 финала белорусско-австралийский тандем переиграл чешскую пару Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 6:3, 6:7 (1:7), 10:7. В борьбе за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с российско-сербским дуэтом Александра Панова / Александра Крунич.
Также в 1/8 финала парного разряда сыграют еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с российско-швейцарским тандемом Дарья Касаткина / Белинда Бенчич.-0-
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