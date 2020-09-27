Азаренко и Саснович проведут стартовые матчи открытого чемпионата Франции по теннису

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня стартует открытый чемпионат Франции по теннису, третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде первой из белорусок на корт выйдет экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга), которая сыграет с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (73). Также сегодня соперницей Александры Саснович (96) будет представительница Германии Анна-Лена Фридзам (104). Завтра двенадцатый номер рейтинга WTA Арина Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция.

В понедельник единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, сыграет в 1/64 финала со второй ракеткой планеты испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.

Открытый чемпионат Франции финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.-0-