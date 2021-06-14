Азаренко и Соболенко вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Берлине

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко успешно стартовали в парном разряде турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусский тандем в матче 1/8 финала уверенно переиграл чешский дуэт Каролина Мухова / Каролина Плишкова - 6:1, 6:3. В четвертьфинале Азаренко и Соболенко встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич / Шелби Роджерс.
Завтра в стартовом поединке одиночного разряда соперницей Виктории Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) будет представительница Германии Андреа Петкович (129). Арина Соболенко (4) начнет выступление на травяных кортах немецкой столицы со второго раунда. Ее оппоненткой будет победительница сегодняшнего матча между американской теннисисткой Мэдисон Киз (28) и полькой Магдаленой Фреш (149).
Турнир в Берлине завершится 20 июня.-0-