Азаренко: во время матча стараюсь рационально использовать каждую возможность

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ведущих белорусских теннисисток Виктория Азаренко после мастер-класса для юных игроков пообщалась с журналистами и отметила, что довольна своей игрой на международных турнирах в текущем сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экс-первая ракетка мира, на данный момент занимающая 42-е место в рейтинге WTA, отметила, что в Беларуси немало талантливых детей. "Во время тренировки заметила, что многие ребята прилично держат мяч во время розыгрыша, имеют хороший удар. Талантливых юных игроков хватает, но я бы дала совет работать не на количество, а на качество. Все-таки дети должны оставаться детьми и не пахать на корте по много часов. Это говорю уже как мама", - подчеркнула Виктория Азаренко.

Виктория Азаренко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов Более 50 юных воспитанников теннисных школ Минска заранее собрались на центральном открытом корте спортцентра и ожидали приезда олимпийской чемпионки.

Представители СМИ также поинтересовались мнением спортсменки об игре в грунтовой части теннисного сезона, в котором Виктория Азаренко в основной сетке "Ролан Гаррос" дошла до второго круга и уступила первой ракетке мира японке Наоми Осаке.

"По сравнению с прошлым годом, в текущем на грунте выступила неплохо. Считаю, на открытом чемпионате Франции многое получалось. Можно сказать, буду скучать по грунту. Чувствую, что от матча к матчу с топовыми игроками собираю по крупицам игру, к которой стремлюсь. К примеру, поражение от Наоми Осаки меня многому научило. Сейчас работаю над собой психологически, это важно в профессиональном спорте, особенно при такой жесткой конкуренции. Во время матчей, на мой взгляд, моя игра стала более рационально", - отметила она.

Чемпионкой "Ролан Гаррос" в одиночном разряде в 2019 году стала Эшли Барти из Австралии, с которой Виктория Азаренко выступает в паре. "Поздравила Эшли с этим успехом. Ранее она никогда не испытывала любви к грунтовому покрытию, но именно на нем она выиграла турнир "Большого шлема". Очень ее поддерживала, когда увидела, какая у нее сетка по турниру, надеялась на успех и верила в нее. С Эшли Барти познакомились в прошлом году, затем она предложила мне сыграть пару в Австралии, где мы выступили не слишком удачно, а после турнира в Индиан-Уэллсе договорились сезон сыграть в паре, и мы рады что уже есть чем гордиться, есть достижения", - сказала Виктория Азаренко.

В Беларусь экс-первая ракетка мира приехала вместе с сыном Лео, которому, по словам теннисистки, очень комфортно в Минске. "Он очень любит дома поливать цветы, уток кормить, обожает круассаны. Радует, что достаточно подвижный и спортивный мальчик, требует к себе внимания, много гуляет. Во время "Ролан Гаррос" отводила его в детский сад, где ему очень понравилось", - рассказала теннисистка.

В этом году экс-первая ракетка мира будет отмечать 30-летие и еще планирует добиться высоких результатов в теннисе. "Хотя мне и так жаловаться не приходится: у меня успешная карьера, есть замечательный сын, многое уже пройдено, многое еще предстоит сделать, со временем я бы хотела написать об этом этапе моей жизни книгу", - отметила Виктория Азаренко.

После небольшой паузы белоруска начнет подготовку к травяному сезону. Виктория Азаренко планирует сыграть на турнире на Мальорке перед стартом в Лондоне на Уимблдоне. В планах Виктории Азаренко выступление и на Олимпийских играх 2020 года в Токио, о чем она уверенно сегодня заявила журналистам.-0-